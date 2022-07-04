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Курсы валют на 4 июля - доллар, юань и евро подорожали

По итогам последних торгов доллар, евро и юань подорожали, а российский рубль подешевел. Итак, доллар стоит 2 рубля 60 копеек, евро - 2 рубля 74 копейки, за 10 юаней просят - 3 рубля 97 копеек, а 100 российских - 4 рубля 86 копеек.

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