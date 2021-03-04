ЭкономикаПолитикаПрезидентОбществоТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Курсы валют на 4 марта

За американский доллар просят минимально 2 рубля 61 копейку. Евро стоит 3 рубля 15 копеек. И 3,55 стоят 100 российских рублей.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все