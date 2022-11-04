Курсы валют на 4 ноября - евро и российский рубль подешевели, доллар и юань подорожали

О ситуации на валютном рынке. На торгах в четверг евро и российский рубль подешевели, доллар и юань подорожали. Итак, американская валюта стоит 2 рубля 49 копеек, евро - 2,44. За 10 юаней дают 3 рубля 40 копеек. И 4 рубля 2 копейки стоят 100 российских.



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