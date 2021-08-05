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Курсы валют на 5 августа - белорусский рубль ослаб к трем основным валютам
Белорусский рубль на торгах в среду ослаб к трем основным валютам. Доллар стоит 2 рубля 52 копейки, евро - 2 рубля 98 копеек. И 3 рубля 45 копеек стоят 100 российских.
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