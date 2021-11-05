ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Курсы валют на 5 ноября - белорусский рубль укрепился ко всем основным валютам

На прошедших торгах рубль укрепился ко всем основным валютам. Сегодня курс доллара по Нацбанку 2 рубля 46 копеек. Евро 2 рубля 84 копейки. И 3 рубля 43 копейки стоят 100 российских рублей.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все