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Курсы валют на 6 апреля

Доллар и евро подешевели на последних перед выходными торгах Белорусской валютно-фондовой биржи, российский рубль подорожал.
В итоге на сегодня по Нацбанку установлены такие официальные курсы:

  • Доллар США 2,5846.
  • Евро снизился - 2,7943.
  • Российский рубль - 3,3569 за 100 российских.

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