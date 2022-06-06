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Курсы валют на 6 июня - евро, доллар и юань подорожали

Доллар, евро и юань подорожали, а курс российского рубля снизился. Итак, доллар стоит 2 рубля 61 копейку, евро - 2 рубля 79 копеек, за 10 юаней просят 3 рубля 94 копейки, а за 100 российских - 4 рубля 21 копейку.

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