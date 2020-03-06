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Курсы валют на 6 марта

На прошедших накануне торгах рубль окреп к корзине валют на 0,04 %. Сегодня курс доллара по Нацбанку 2 рубля 24 копейки. Евро 2 рубля 49 копеек. И 3 рубля 38 копеек стоят 100 российских рублей.

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