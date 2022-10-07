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Курсы валют на 7 октября - белорусский рубль укрепился к российскому

Актуальные курсы валют на 7 октября 2022 года.

Белорусский рубль сдал позиции к евро, доллару и юаню и укрепился к российскому рублю. Итак, актуальные курсы по Нацбанку: доллар - 2,51. Евро подорожал до 2,44. За 10 юаней дают 3,57 белорусских рубля, а за 100 российских - 4,17 рубля.

Фото:pixabay.com

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