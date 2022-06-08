Курсы валют на 8 июня - евро, доллар и российский рубль подорожали

На торгах во вторник евро, доллар и российский рубль подорожали, а юань подешевел. Итак, американская валюта стоит 2 рубля 60 копеек, евро - 2,77. За 10 юаней дают 3 рубля 95 копеек. И 4 рубля 26 копеек стоят 100 российских.