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Курсы валют на 8 ноября - белорусский рубль снова укрепился к основным валютам

На прошедших торгах белорусский рубль продолжил укрепляться к основным валютам. И на это утро: доллар - 2 рубля 45 копеек, евро - 2 рубля 83 копейки, и 3 рубля 42 копейки стоят 100 российских.

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