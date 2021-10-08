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Курсы валют на 8 октября - белорусский рубль укрепился к доллару и евро
Белорусский рубль укрепился к доллару и евро, курс российского не изменился. За американский доллар просят 2 рубля 49 копеек. Евро стал также немного дешевле - курс Нацбанка составил 2 рубля 88 копеек. И 3,45 стоят 100 российских рублей.
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