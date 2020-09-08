Курсы валют на 8 сентября

На торгах Белорусской валютно-фондовой биржи национальная валюта утратила свои позиции к доллару, который подорожал до 2 рублей 64 копеек. Курс евро не изменился и остался на уровне 3 рублей 12 копеек. По отношению к российской валюте - национальная, напротив, окрепла. 3,48 стоят 100 российских рублей.