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Курсы валют на 8 сентября

На торгах Белорусской валютно-фондовой биржи национальная валюта утратила свои позиции к доллару, который подорожал до 2 рублей 64 копеек. Курс евро не изменился и остался на уровне 3 рублей 12 копеек. По отношению к российской валюте - национальная, напротив, окрепла. 3,48 стоят 100 российских рублей.

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