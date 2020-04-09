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Курсы валют на 9 апреля. Рубль укрепился к трем основным валютам

На прошедших накануне торгах белорусский рубль укрепился к трем основным валютам. И к этому часу: доллар - 2 рубля 55 копеек, евро - 2 рубля 77 копеек, и 3 рубля 37 копеек стоят 100 российских.

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