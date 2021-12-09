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Курсы валют на 9 декабря: доллар и евро потеряли в цене, российский рубль подорожал

На прошедших накануне торгах доллар и евро потеряли в цене, российский рубль подорожал. И на это утро: доллар - 2 рубля 55 копеек, евро - 2 рубля 87 копеек и 3 рубля 45 копеек стоят 100 российских.

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