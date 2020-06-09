Курсы валют на 9 июня

Рубль незначительно окреп к доллару - почти на копейку- и к евро почти на две. В итоге курс доллара сегодня 2 рубля 37 копеек. Евро по Нацбанку 2.68. По отношению к российскому рублю нацвалюта незначительно ослабла, 3 рубля 48 копеек стоят 100 российских рублей, подорожав меньше чем на копейку за сутки.



