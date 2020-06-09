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Курсы валют на 9 июня
Рубль незначительно окреп к доллару - почти на копейку- и к евро почти на две. В итоге курс доллара сегодня 2 рубля 37 копеек. Евро по Нацбанку 2.68. По отношению к российскому рублю нацвалюта незначительно ослабла, 3 рубля 48 копеек стоят 100 российских рублей, подорожав меньше чем на копейку за сутки.
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