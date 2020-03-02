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Куртки с цветным металлическим блеском - самые модные в этом сезоне
Весна официально вступила в свои права, а значит, можно переходить на облегченные куртки. В новом сезоне в тренде стеганная верхняя одежда, лаконичная и обязательно достаточно тонкая. На другом полюсе - утрированно объемные куртки оверсайз. Встречается ультрамодная одежда с неожиданным декором, наподобие дыр на плечах. Но большинство модниц все-таки выбирает оригинальные, но практичные вещи.
Среди трендовых расцветок - мягкие пастельные тона, сочные насыщенные краски, актуальные принты. Но, пожалуй, самые модные в этом сезоне - куртки с цветным металлическим блеском.
Антиобраз
Трендовая весенняя куртка - стеганная, с металлическим блеском - использована практически не по назначению. Обыденность образа зашкаливает. Ну, зачем вам покупать такую модную вещь и использовать так скучно.
Образ первый: романтика
А здесь эта же куртка выглядит свежо, роскошно и женственно. Скомбинировали ее с летящим цветочным платьем и подчеркнули талию. Смело расставили сочные цветовые акценты, которых нам так не хватало зимой.
Образ второй: стрит-стайл
Внимание! Модный лайфхак. Используйте тонкую куртку в качестве среднего слоя, поддевая ее под пальто. Образ получился суперстильным за счет приема многослойности, модного цветового сочетания и крутых аксессуаров. Бежевый, коричневый, голубой - это свежее небанальное сочетание. Дополнительную дозу трендовости образу придает модный материал: у нас использован кожаный берет, кожаный пояс и кожаное платье в качестве нижнего слоя.
Вывод
Модная куртка с металлическим блеском заслуживает лучшую компанию, чем заурядные джинсы, шапка, платок и рюкзак. С ней можно создать свежий романтический образ с яркими акцентами или крутой многослойный образ стрит-стайл.
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