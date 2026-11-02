Кушнаренко об историческом рекорде хлеборобов Минщины: Это результат веры и любви к родной земле

Абсолютный рекорд и триумф плодотворной работы на земле! Аграрии Минской области впервые в истории собрали 3 млн тонн зерна с учетом кукурузы и рапса. Символ рекордного намолота уже украшает фойе Миноблисполкома. Кстати, авторы шедевра из колосьев клецкие мастера.

Еще бы хлеборобы этого района в числе передовиков жатвы и в 2026 году. И что самое интересное рекордная цифра не окончательная. Работы в полях продолжаются и сейчас. Идет финишная уборка кукурузы. Урожайность превышает прошлогоднюю почти 80 ц/га.

Губернатор Минской области Алексей Кушнаренко дал оценку плодотворной работы белорусских аграриев.

"Это не спонтанный какой-то результат, - заметил Алексей Кушнаренко. - Это целенаправленная, многолетняя из поколения в поколение работа аграриев Минщины с их опытом, пробами, ошибками, с новыми технологиями, техникой, поддержкой государства и погодными условиями. Беларусь - это все-таки зона рискованного земледелия, и, конечно, это все благодаря людям. Их вере, надежде, любви к родной земле, которые связали свою судьбу с агропромышленным комплексом и из года в год, день за днем шли к таким более высоким результатам. Такого никогда не было. И мы сегодня с гордостью говорим, мы это сделали. И пускай вот этот рекордный урожай станет залогом продовольственной безопасности и нашего общего благополучия".