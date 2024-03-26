Кустурица о Беларуси: У вас нет фейковой демократии

В Беларуси нет фейковой демократии, как в остальных славянских странах. Это в программе "Актуальное интервью" заявил известный сербский режиссер Эмир Кустурица.

Культовый кинодеятель несколько раз был в Минске и в Витебске, и ему очень понравилось в Беларуси. "Такой порядок, хорошие люди, вкусная еда", - поделился впечатлениями он.

Беларусь - это оригинальная славянская земля, где есть все, что должно быть вхороших, организованных странах, считает режиссер.

Эмир Кустурица отметил, что в Беларуси нет такой фейк-демократии, которая есть сейчас востальных славянских государствах, исповедующих католицизм, - демократии, которую поразил рынок. По его словам, чем большее значение приобретает рынок, тем меньше демократии в мире. "Поэтому, я думаю, что демократии в мире очень мало", - сказал он.

Сербский режиссер Эмир Кустурица, обладатель двух "Золотых пальмовых ветвей" Каннского фестиваля и одной из главных наград Минского международного фестиваля "Лістапад", пригласил съемочную группу АТН в этнодеревню, которую построил для съемок фильма "Жизнь как чудо". Сейчас Кустурицапишет новый сценарий, но он нашел время, чтобы пообщаться с журналистами из Беларуси.