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Кустурица о Беларуси: У вас нет фейковой демократии
В Беларуси нет фейковой демократии, как в остальных славянских странах. Это в программе "Актуальное интервью" заявил известный сербский режиссер Эмир Кустурица.
Культовый кинодеятель несколько раз был в Минске и в Витебске, и ему очень понравилось в Беларуси. "Такой порядок, хорошие люди, вкусная еда", - поделился впечатлениями он.
Беларусь - это оригинальная славянская земля, где есть все, что должно быть вхороших, организованных странах, считает режиссер.
Эмир Кустурица отметил, что в Беларуси нет такой фейк-демократии, которая есть сейчас востальных славянских государствах, исповедующих католицизм, - демократии, которую поразил рынок. По его словам, чем большее значение приобретает рынок, тем меньше демократии в мире. "Поэтому, я думаю, что демократии в мире очень мало", - сказал он.
Сербский режиссер Эмир Кустурица, обладатель двух "Золотых пальмовых ветвей" Каннского фестиваля и одной из главных наград Минского международного фестиваля "Лістапад", пригласил съемочную группу АТН в этнодеревню, которую построил для съемок фильма "Жизнь как чудо". Сейчас Кустурицапишет новый сценарий, но он нашел время, чтобы пообщаться с журналистами из Беларуси.
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