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Кузбасс: угольное сердце России бьется 172 года, и чтобы не нарушить его ритм, экология на особом контроле
Кузбасс - угольное сердце России, которое бьется уже 172 года. Да, время от времени с нарушением ритма. Причины этой "аритмии" самые разные: и политическая турбулентность, и экономическая. Технологический прогресс нет-нет да и тоже нарушит сердцебиение региона. Но несмотря ни на что Кузбасс вот уже полтора века остается угольной Меккой России.
Сегодня Кузнецкий угольный бассейн дает России и миру полезного ископаемого даже больше, чем в советские годы. По разным подсчетам, запасов ключевого ресурса Кемеровской области хватит на 200 с лишним лет непрерывной добычи.
Специальный репортаж АТН "Кузбасс: угольное сердце России" смотритездесь
Экология в последние годы на особом контроле в угольных регионах России. И не только под землей! Открытая угледобыча - наиболее безопасный для горняков способ, но вместе с тем самый травматичный для природы.
Лунные ландшафты Кемеровской области завораживают! Но это мертвая земля - почти сотня тысяч гектаров. Способно ли что-то залечить эти кузбасские раны?
Денис Данильченко,технический директор филиала "Кедровский угольный разрез", рассказывает, что с 1954 года было рекультивировано 1200 га земли, и за последние 5 лет высажено 200 тысяч саженцев сосны. Приживаемость более 90%.
Угледобывающие компании Кузбасса на опытных экополях начинают развивать свои технологии рекультивации. Чем не перспективное направление для белорусско-российской кооперации и для белорусской науки?
И как бы эксперты не предрекали скорую смерть угольной отрасли, слухи сильно преувеличены. Уголь берет реванш. Ему место в будущем мировой энергетики уж точно найдется, если подходить к делу с умом и в кооперации с надежными партнерами.
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