Кузбасс: угольное сердце России бьется 172 года, и чтобы не нарушить его ритм, экология на особом контроле

Кузбасс - угольное сердце России, которое бьется уже 172 года. Да, время от времени с нарушением ритма. Причины этой "аритмии" самые разные: и политическая турбулентность, и экономическая. Технологический прогресс нет-нет да и тоже нарушит сердцебиение региона. Но несмотря ни на что Кузбасс вот уже полтора века остается угольной Меккой России.

Сегодня Кузнецкий угольный бассейн дает России и миру полезного ископаемого даже больше, чем в советские годы. По разным подсчетам, запасов ключевого ресурса Кемеровской области хватит на 200 с лишним лет непрерывной добычи.

Специальный репортаж АТН "Кузбасс: угольное сердце России" смотритездесь

Экология в последние годы на особом контроле в угольных регионах России. И не только под землей! Открытая угледобыча - наиболее безопасный для горняков способ, но вместе с тем самый травматичный для природы.

Лунные ландшафты Кемеровской области завораживают! Но это мертвая земля - почти сотня тысяч гектаров. Способно ли что-то залечить эти кузбасские раны?

Денис Данильченко,технический директор филиала "Кедровский угольный разрез", рассказывает, что с 1954 года было рекультивировано 1200 га земли, и за последние 5 лет высажено 200 тысяч саженцев сосны. Приживаемость более 90%.

Угледобывающие компании Кузбасса на опытных экополях начинают развивать свои технологии рекультивации. Чем не перспективное направление для белорусско-российской кооперации и для белорусской науки?