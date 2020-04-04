Кузнец Валентин Левкович почти полвека посвятил тракторному заводу

Герой следующего сюжета - кузнец, который очень любит свою работу и почти полвека посвятил тракторному заводу. При этом в свободное время он продолжает оттачивать мастерство и считает, что в работе с металлом совершенству нет предела.



О человеке, в руках которого работа кипит -сюжет Юлии Карпенко. Подход к металлу должен быть особенным, уверен Валентин Левкович. Почти полвека мастер провел в кузнечном цеху тракторного завода. Именно здесь на свет появляются первые детали для новых агромашин.







Инструмент первой необходимости - клещи

Инструмент первой необходимости в этом цеху так называемые клещи. Функция простая, но очень важная: ими берут раскаленный металл из печи, чтобы выковать необходимую деталь.Процесс изготовления клещей происходит в несколько этапов: из двух частей, разогретых до температуры более 1000 градусов, сначала куют рукоятку и загибают рабочую часть. После две половины соединяют и получается готовое изделие, без которого невозможно производство ни одной детали для трактора.









За день Валентин производит около 25 клещей

Из необходимого инструмента: 2 молота свободной ковки по 400 и 150 кг и две печи, температура в которых более 1000 градусов.В опытных руках клещи служат 2-3 месяца, в неумелых, отмечает мастер, могут сломаться с первого раза. Инструмента всегда должно быть с запасом. Поэтому Валентин приходит на работу к пяти утра, чтобы уже к семи печь была готова расплавлять первые порции металла. Жизнь сложилась так, что здесь же, в кузнечном цеху, наш герой встретил будущую жену. Проработав 45 лет машинистом крана, теперь она радует детей и внуков домашним уютом на заслуженном отдыхе.





Кузнечным делом Валентин увлек и сына