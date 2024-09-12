Квадроберы: почему их все обсуждают и чем опасна эта субкультура

О них сейчас говорят не только в школах или домовых чатах, но и на самом верху. Министры иностранных дел обсуждают квадроберов. Неужто это и впрямь тема номер один? И чем так опасна популярная среди детей и подростков субкультура? Об этом рассказали в проекте "План Б".

Началось все еще в нулевые, когда японец Киничи Ито придумал новый вид спорта: бег на четвереньках, похожий на движение обезьян. Пробежав стометровку в таком положении он даже попал в книгу рекордов Гиннесса.

И вот уже год переодетые в собачек и котиков завоевывают внимание белорусских и российских подростков. Общественность подхватила тему после случая на концерте российской певицы Мии Бойко, когда та на сцену пригласила 8-летнюю девочку в маске кошки и неодобрительно выразилась в сторону квадробера.

Родители девочки написали заявление. Она боялась выходить из дома, ходить в школу из-за нападок. Буллинг дошел (например, со стороны Собчак, Пригожина, Клавы Коки и Егора Крида) и до певицы за такое некорректное поведение в отношении ребенка.

Кристина Хмелева, педагог-психолог:

"Когда человек (ребенок или подросток) начинает себя воспринимать как животное, начинает вести себя так, я думаю, на это стоит реагировать".

Кстати, в поддержку девочки и всех юных квадроберов выступила и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Она сообщила, что направит жалобу в прокуратуру на певицу и блогершу.

Поинтересуйтесь у своих детей, знают ли они, кто такие квадроберы и чем отличаются от фурий?

Для понимания, фурии тоже переодеваются, но ходят на двух ногах. Это отдельная субкультура. Запрещать, уверяют психологи, опасно. Нужно объяснять и присматривать. И здесь, конечно, большая работа родителей и школы.

"Квадроберы никому не мешают, но я считаю, что это развитие в обратную сторону", - считает один из школьников.

В одной из минских школ в случайном классе оказался квадробер. Вот что девочка говорит об этом занятии: "Я нашла видео, и подруга мне рассказала - решила попробовать. Мне как-то даже понравилось. Ходим, прыгаем через себя, играем. Маленьким детям, когда мы к ним подходим, нравится. Мы им показываем то, что мы можем, и родители потом хлопают, даже дают сладости какие-то".

Основной возраст субкультуры - подростковый, с 10 до 14 лет. Потому что в этот период ребенок начинает искать себя, проявляться. Кристина Хмелева

Почему же этому реально нужно уделять внимание? Есть квадроберы, фурии, а еще терианы, которые еще спят, как животные, едят корм (это уже прямой вред здоровью) и полностью копируют повадки животных: ходят в лоток или на выгул с той же целью.

Сотрудники прокуратуры не установили фактов привлечения к ответственности квадроберов в Беларуси. В случае чего, готовы наказать, но не за увлечение. Если юный правонарушитель не достиг возраста наказания, ответить придется родителям.

Тем временем в Госдуме России подумывают о законопроекте по запрету пропаганды квадробинга. Ведь там хватает странных случаев. В Омске, например, мама выгуливала свою дочь на поводке. При этом их собака бегала рядом без поводка.

А в Подмосковье мать потребовала вакцинировать и чипировать 12-летнюю дочь квадробера, чтобы ребенку завели карточку и сделали прививку от бешенства. Правда, потом ТАСС со ссылкой на госветклиники Подмосковья сообщил, что обращений о чипировании квадроберов не было. Фейк это или нет, не суть. Но то, что о теме говорят все больше, обязывает быть во всеоружии.