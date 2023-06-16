От оценки знаний абитуриентов до закрепления молодых специалистов на местах - Русый пообщался с коллективом ГГАУ

Людей интересует не только жизнь учебного заведения, а в целом, что надо изменить в законодательной базе, что мешает, какие подходы применить органам государственного управления, чтобы с каждым днем становилось лучше. Довести ту ситуацию, которая существует, и те требования, которые есть у главы государства. Вот нам говорят: дайте экономику. А экономика создается через кадры, которые пришли, выполнили задачи и сделали экономику.

Михаил Русый, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси

