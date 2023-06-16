3.40 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
От оценки знаний абитуриентов до закрепления молодых специалистов на местах - Русый пообщался с коллективом ГГАУ
Как подготовить грамотные кадры для экономики страны, сегодня говорили на встрече председателя Постоянной комиссии по региональной политике и местному самоуправлению Совета Республики Михаила Русого с коллективом Гродненского аграрного университета в рамках единого дня информирования.
Обсуждали целый комплекс вопросов: от оценки знаний абитуриентов до закрепления молодых специалистов на местах. Гродненский вуз по праву считается кузницей кадров для сельскохозяйственной сферы страны. Полученные здесь знания выпускники успешно применяют на практике.
Людей интересует не только жизнь учебного заведения, а в целом, что надо изменить в законодательной базе, что мешает, какие подходы применить органам государственного управления, чтобы с каждым днем становилось лучше. Довести ту ситуацию, которая существует, и те требования, которые есть у главы государства. Вот нам говорят: дайте экономику. А экономика создается через кадры, которые пришли, выполнили задачи и сделали экономику.
Встреча прошла в формате диалога. Преподаватели аграрного вуза высказывали свое видение существующих проблем, предлагали варианты их решения.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Наркотики в пакетах из-под удобрения для голубики - как таможня раскрыла работу ОПГ
Инфляция 1560 % и "Картка спажыўца": как в 1992-м белорусы выживали при новой экономике
Проект "Делай как надо" в действии: Марина Василевская встретилась со студентами гомельских вузов
Посол в Турции рассказал, как выжили потерявшиеся белоруски
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все