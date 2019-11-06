Квартиру в доме "Москва" можно забронировать через интернет

Забронировать приглянувшуюся квартиру через интернет. Удобный сервис был запущен за сутки до начала продаж квартир в доме "Москва" квартала "Евразия" (это часть комплекса "Минск-Мир"). И более сотни покупателей сделали свой выбор онлайн. Новоселы этого дома уже в следующем году получат ключи и смогут заселиться в самом быстро развивающемся и перспективном районе столицы. Подробнее Антон Малюта.



Антон и Екатерина Рашкевич принципиально решили жить в комплексе "Минск-Мир". А дом "Москва" выбрали и за дизайн, и за комфорт.



Более ста квартир в доме "Москва" были забронированы на сайте застройщика за сутки до начала продаж. А наутро будущие покупатели уже пришли в офис компании, чтобы претворить свою виртуальную мечту в реальность. Виктория Тур в очереди на сайте была третьей.



Домом "Москва" застройщик начинает продажи квартир уже в седьмом квартале комплекса "Минск-Мир", который называется "Евразия". Во дворе обширная зона озеленения с игровыми площадками и уголками отдыха. Автостоянка неподалеку, а на въезде целый комплекс перехватывающих парковок. Сам дом "Москва" - это 21 этаж и 250 квартир свободной планировки. Часть из них с отдельными входами, собственными террасами и французскими балконами. Беспроцентная рассрочка от застройщика предоставляется на срок до 10 лет. Еще один вариант - выгодные кредитные программы от банков-партнеров.



Часть квартир в доме "Москва" уже проданы. Но остались и свободные. Узнать, как купить, можно через сайт застройщика bir.by или в отделе продаж, который работает без выходных. Самое время сделать выбор и изменить качество жизни к лучшему!



