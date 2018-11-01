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Квартиру и два внедорожника выиграли клиенты онлайн-гипермаркетов "Е-доставка" и "ГиперМолл"
В розыгрыше 92-го тура игры "Удача в придачу!" фортуна оказалась на стороне покупателей онлайн-гипермаркетов "Е-доставка" и "ГиперМолл". Квартиру в Минске и два из пяти внедорожников выиграли клиенты онлайн-сервисов. Сегодня в столичном "Е-сити" главным счастливчикам этой недели вручили ключи и документы от столичной квартиры и пяти автомобилей. Подробности - у Виктории Антоненковой.
К первому дню рождения сына молодая мама Анна Ошерова из Минска выиграла квартиру. При этом удачу ей доставили вместе с покупками прямо на дом. Во вторник вечером вся квартира семьи была украшена яркими воздушными шарами, царила атмосфера праздника и сказки, но все же поверить в чудо удалось не сразу.
Еще пять счастливчиков сегодня отправились домой на новеньких “Джили-Эмгранд”. Одним из обладателей белоснежного внедорожника стал Александр Киреев из городского поселка Корма Гомельской области. У победителя есть собственная баня, и накануне розыгрыша Александр решил заказать в “ГиперМолле” банные принадлежности, к которым давно приглядывался, а заодно взял и товар удачи. А еще совсем скоро Александр Климентьевич отметит свое 55-летие. Отличный подарок к празднику получился!
Еще один “Джили-Эмгранд” сегодня уехал в Новополоцк к пенсионерке Татьяне Дмитриевой. Счастливыми обладательницами автомобилей стали и две минчанки: преподаватель Валентина Гладкая и контролер-кассир Ольга Шаплавская. Пригодится вместительный внедорожник и многодетной семье Игоря Шафранова, плотника из Мозыря. Счастливым для него стал рядовой поход в магазин и напоминание кассира про товар удачи.
Уже во вторник, 6 ноября, будут определены победители следующего, 93-го тура игры "Удача в придачу!" от "Евроопт". Напомним, на кону еще одна столичная квартира, 5 внедорожников и более 20 000 денежных призов. Главное - не забудьте захватить товар удачи.
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