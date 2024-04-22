Квартиру залили. Какая судебная экспертиза поможет установить ущерб?

Строительно-техническая экспертиза может быть полезна для граждан в случае бытовых проблем, в том числе залития квартиры, сообщил журналистам заместитель начальника управления Государственного комитета судебных экспертиз по Минску, полковник юстиции Дмитрий Гулидин, передает БЕЛТА.



По его словам, из всего многообразия проводимых экспертиз некоторые из них могут быть полезны гражданам. В их числе строительно-техническая экспертиза.



"В начале этого года гражданин обратился с просьбой провести оценку ущерба, причиненного залитием квартиры. При этом им были предоставлены дефектный акт и акт обследования из ЖЭО. Человек сомневался, его не устраивала смета расходов", - сказал Дмитрий Гулидин.



