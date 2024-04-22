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Квартиру залили. Какая судебная экспертиза поможет установить ущерб?
Строительно-техническая экспертиза может быть полезна для граждан в случае бытовых проблем, в том числе залития квартиры, сообщил журналистам заместитель начальника управления Государственного комитета судебных экспертиз по Минску, полковник юстиции Дмитрий Гулидин, передает БЕЛТА.
По его словам, из всего многообразия проводимых экспертиз некоторые из них могут быть полезны гражданам. В их числе строительно-техническая экспертиза.
"В начале этого года гражданин обратился с просьбой провести оценку ущерба, причиненного залитием квартиры. При этом им были предоставлены дефектный акт и акт обследования из ЖЭО. Человек сомневался, его не устраивала смета расходов", - сказал Дмитрий Гулидин.
Судебные эксперты в области строительно-технической экспертизы побывали в квартире и установили, что ламинат в двух жилых комнатах и кухне был положен сплошным настилом, а значит, покрытие подлежит замене во всей квартире, а не только там, где оно повреждено. Следовательно, сумма ущерба, который должен быть возмещен, увеличилась, что позволяло гражданину провести ремонт надлежащим образом.
Фото:pexels
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