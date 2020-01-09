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Квартиры на рынке недвижимости в Минске дорожают
Начало года прошло под знаком роста цены столичного квадрата. 1402$ сегодня средняя цена квадратного метра в б/у секторе недвижимости Минска. Аналитики подсчитали, за год цены в объявлениях поднялись на 82 доллара, то есть годовой рост стоимости квадратного метра б/у превысил 6 %. Новостройки также прибавили в цене, правда, только в 2020, за неделю плюс 2 десятых процента, 1290 долларов стоит в среднем квадратный метр в новых домах столицы. Таким образом, разрыв между средним уровнем цен квадрата на первичном и вторичном рынках составляет 112 долларов.
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