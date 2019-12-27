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Квартиры на вторичном рынке недвижимости в Минске продолжают дорожать
Цены на вторичном рынке жилья столицы не снижаются уже более трех месяцев. За неделю б/у квадрат прибавил в цене 0,2 %. В итоге 1398 долларов стоит квадрат сегодня. Новостройки же, напротив, дешевеют: за неделю минус 0,2 %. 1292 доллара стоит в среднем квадратный метр в новых домах столицы. Таким образом разрыв между средним уровнем цен квадрата на первичном и вторичном рынках превысил уже 100 долларов, отмечают риелторы.
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