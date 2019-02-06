Квест-игры и тематические брейн-ринги организуют спасатели Минской области

Чтобы предупредить возникновение пожаров в жилых домах и снизить количество жертв огня, спасатели Минской области проводят профилактическую акцию. До конца месяца они посетят предприятия региона - встретятся с коллективами и напомнят правила безопасности. А формат встреч с детьми и молодежью иной - в школах, лицеях и колледжах будут организованы квест-игры и тематические брейн-ринги. Также проведут конкурсы и викторины на лучшее знание правил обращения с огнем.