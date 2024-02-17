Квоты в российских вузах для белорусских студентов - обычное дело

Возможны программы двойного диплома. Ребята могут год учиться на территории одного государства, и год - на территории другого. В финале должны выдаваться дипломы двух университетов одновременно. Человек в итоге будет себя комфортно чувствовать как на территории одного, так и другого государства.

Юрий Боровиков, ректор Новгородского госуниверситета им. Я. Мудрого (Россия)