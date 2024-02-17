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Квоты в российских вузах для белорусских студентов - обычное дело
Квоты в российских вузах для наших ребят - обычное дело. 1 300 бесплатных мест - итог прошлого года. Белорусами ряды студенчества Новгородского университета пополняются ежегодно. Вузовский диалог вообще на подъеме. Об этом рассказали корреспонденты АТН в специальном репортаже"Новгород науки".
Витебский, Брестский технический, столичный информатики и радиоэлектроники. Ректор уверен: обогащать друг друга по нынешним меркам - веяние времени. Ведь за вузами не только наука, но и реальный сектор экономики. Сегодняшний студент завтра уже специалист! В подготовке одних профи - Новгород, других - к примеру, Минск. Самое время объединять усилия.
Возможны программы двойного диплома. Ребята могут год учиться на территории одного государства, и год - на территории другого. В финале должны выдаваться дипломы двух университетов одновременно. Человек в итоге будет себя комфортно чувствовать как на территории одного, так и другого государства.
Есть даже первая ласточка. Готова лететь в БГУИР! Его слава как вуза, который готовит специалистов высокого класса по радиоэлектронике, говорят, гремит далеко за пределами. Великий Новгород - тоже в числе интересантов. Так что вузы намерены первыми синхронизировать программы обучения.
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