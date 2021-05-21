Л. Ермошина: Выборы стали поводом для неприкрытого международного вмешательства в дела государства

Референдум будет проводиться по действующим правилам, но уже все последующие выборы, я уверена, будут проводиться по более совершенным нормам, которые будут учитывать все те вызовы, которые имели место при проведении последней избирательной кампании Президента Беларуси. Давайте не будем идеализировать любой закон. Все-таки он рассчитан на правопослушное исполнение. Конечно, избирательное законодательство Беларуси подлежит модернизации, оно устарело. Избирательный кодекс принимался в 2000 году, а мы уже живем в 2021-м. Это говорит о том, насколько он был разработан удачно, насколько он является качественным, коль действует уже более 20 лет. Тем не менее, есть поручение главы государства о том, что синхронно после изменения Конституции будет меняться избирательное законодательство.

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов