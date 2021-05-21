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Л. Ермошина: Выборы стали поводом для неприкрытого международного вмешательства в дела государства
Выборы стали поводом для неприкрытого международного вмешательства в дела государства, заявила сегодня Лидия Ермошина, выступая с докладом на международной конференции, посвященной противодействию внешним вызовам и угрозам Союзного государства. Как рассказала председатель ЦИК Беларуси, "с учетом того, что мятежи все чаще стали происходить как следствие главных избирательных кампаний, можно прийти к выводу о том, что выборы перестали являться внутренним делом самих государств".
До проведения конституционного референдума избирательное законодательство меняться не будет
Отвечая на вопросы журналистов, Лидия Ермошина заверила, что до проведения конституционного референдума избирательное законодательство меняться не будет.
Референдум будет проводиться по действующим правилам, но уже все последующие выборы, я уверена, будут проводиться по более совершенным нормам, которые будут учитывать все те вызовы, которые имели место при проведении последней избирательной кампании Президента Беларуси. Давайте не будем идеализировать любой закон. Все-таки он рассчитан на правопослушное исполнение. Конечно, избирательное законодательство Беларуси подлежит модернизации, оно устарело. Избирательный кодекс принимался в 2000 году, а мы уже живем в 2021-м. Это говорит о том, насколько он был разработан удачно, насколько он является качественным, коль действует уже более 20 лет. Тем не менее, есть поручение главы государства о том, что синхронно после изменения Конституции будет меняться избирательное законодательство.
Эксперты, политологи и парламентарии в студиях Минска, Москвы, Санкт-Петербурга, Иркутска и Великого Новгорода сегодня обсуждали беспрецедентное политическое давление на Беларусь и Россию. Главные темы повестки – противодействие внешним вызовам и угрозам, соблюдение прав и свобод граждан, избирательное законодательство и практика его применения, а также сохранение исторической памяти и противодействие попыткам героизации нацизма.
Современная война фундаментальным образом отличается от традиционного вида войн. То есть она сейчас происходит не столько через силовые сценарии с использованием военной техники, сколько в плоскости когнитивных технологий, мировоззренческих проблем и экономического давления. А это уже сфера переговорного процесса, сфера политиков, где нам надо четко показывать свои позиции и договариваться. Самым серьезным методом противодействия этим угрозам я вижу консолидацию своего собственного взгляда на то, какой мир мы строим, какую страну мы создаем, какое сообщество наций, государств мы хотим построить для того, чтобы обеспечить будущее для наших народов. По итогам конференции специалисты подготовят проект рекомендаций, которые планируется использовать в работе парламентариев Беларуси и России.
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