Л. Гладкая: Детские слезы увидел весь мир, к сожалению, не видит только Польша

К сожалению, от циничных поступков польских властей страдают ни в чем не повинные дети. Они семь ночей подряд спят на сырой земле. Их здоровье подорвано. Понимают ли это польские силовики, продолжая хладнокровно смотреть через колючую проволоку на несчастных беженцев. И искренне ли выполняют преступные приказы официальной Варшавы?