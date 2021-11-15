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Л. Гладкая: Детские слезы увидел весь мир, к сожалению, не видит только Польша

К сожалению, от циничных поступков польских властей страдают ни в чем не повинные дети. Они семь ночей подряд спят на сырой земле. Их здоровье подорвано. Понимают ли это польские силовики, продолжая хладнокровно смотреть через колючую проволоку на несчастных беженцев. И искренне ли выполняют преступные приказы официальной Варшавы?

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