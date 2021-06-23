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Л. Гладкая о геноциде населения Беларуси в годы Великой Отечественной войны и послевоенный период
Важность месседжей нашего Президента в Брестской крепости понимаешь, когда знакомишься с деталями военной хроники и вникаешь в документы. Более 140 крупных карательных операций провели в Беларуси с 1941 по 1945 годы фашистские оккупанты и их пособники. Уничтожили несколько тысяч деревень - почти все с мирными жителями. На принудительные работы из страны вывезли около 400 тысяч человек. Десятки тысяч из них погибли. Были созданы более 400 мест принудительного содержания гражданского населения, где уничтожили почти полтора миллиона человек. Об этом Генпрокуратура Беларуси проинформировала Международную ассоциацию исследователей геноцида. Сведения из дела позволят поставить перед международными организациями вопрос о признании Беларуси, пострадавшей от геноцида, пресечь попытки обесценить историческую правду.
В результате геноцида на территории БССР погибло более 2 миллионов человек. Что уже известно по уголовному делу, которое по данному факту возбудила Генеральная прокуратура? Об этом - в "Площадке" на "Беларусь 1". (видео)
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