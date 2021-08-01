Л. Гладкая о геноциде населения Беларуси в годы Великой Отечественной войны и в послевоенный период

Уголовное дело о геноциде населения Беларуси в годы Великой Отечественной войны и в послевоенный период - важный этап в укреплении суверенности, сохранении исторической памяти и борьбе с героизацией нацизма. Почему это нужно не только нынешнему поколению и что известно по делу на данный момент?

Самое важное, что за всеми цифрами стоят человеческие судьбы, трагедии целых семей и белорусского народа. Людмила Гладкая с подробностями в рубрике "Площадка".

Примерный материальный ущерб, причиненный Беларуси действиями фашистов и их пособников в годы войны, составил не менее 500 млрд долларов. Об этом на днях сказал генеральный прокурор Андрей Швед. Однако что стоит за цифрами и почему геноцид нашего народа не закончился в победном 1945-м?

Генеральная прокуратура намерена в ближайшее время подготовить пакет документов для иностранных государств. В них будет рассказано о зверствах фашистов и их пособников, а также о том, что творят современные неонацисты, каковы их формы и методы по уничтожению белорусского государства.

По делу о геноциде уже допрошены более 4 тысяч свидетелей. Установлены фамилии свыше 400 карателей, которые проживают в 13 странах.

Факт Допрошены более 4 тысяч свидетелей. Установлены фамилии свыше 400 карателей из 13 стран

Недавно обнаружено более ста новых мест массовых захоронений мирных жителей, уничтоженных оккупантами. Там покоятся тысячи, а где-то 15-20 тысяч белорусских граждан. Сейчас наши службы собирают объемную доказательную базу, чтобы предъявить международному суду для признания факта геноцида.

Также собраны новые подтверждения тому, что бело-красно-белая символика использовалась во время войны карательными батальонами как обязательный элемент униформы. Прокуроры обратятся в Верховный суд для признания этого полотна экстремистским.

500 млрд долларов - примерный материальный ущерб

Эта цифра должна была прозвучать. Геноцид населения Беларуси был, и это обязаны признать в мире. Агрессор, убийца, истязатель нашего народа должен заплатить по счетам, публично ответить за преступления. Так поступил тот же Израиль. И мы обязаны. Чтобы помнили.













Для нас важно обозначить масштабы трагедии. Мир должен знать правду. Однако цифра ущерба для той стороны. Это там привыкли в каких-то единицах измерять боль, страдания людей. Для нас это чуждо. Как измерить отнятые жизни? Мы потеряли каждого третьего белоруса. И сейчас нас было бы не 9 миллионов с небольшим, а, возможно, миллионов 20, а то и больше. Наши земляки стали бы выдающимися учеными, врачами, учителями, инженерами, космонавтами и тружениками села. Установили бы не один мировой рекорд и придумали бы лекарства от смертельных болезней. Стали бы хорошими людьми, любящими свою Родину.

Кем могла вырасти девочка, чьи останки нашли у стен Брестской крепости?

Кто дал убийцам право решать, жить этому ребенку или умереть? Сколько еще наших детей лежат в могилах? Сколько нерожденных мальчиков и девочек осталось там, в расстрельных ямах, выжженных деревнях и на виселицах. Сколько было замучено в лагерях смерти, подвалах гестапо и тайных лабораториях, где над людьми ставили опыты? Что пережили те, кто выжил? И везде были эти фашистские и бело-кровавые тряпки.

Что теперь? Теперь агрессоры вместо того, чтобы покаяться, снова нападают. Продолжается геноцид - санкциями, обвинениями, персональным террором, травлей.

Геноцид продолжается - санкциями, обвинениями, персональным террором, травлей

Никто даже не скрывает попыток возродить и навязать обществу идеологию фашизма, навязать миру новую историю. А сколько рабов вывезли тогда и теперь под разными предлогами? Сейчас методы тоньше.

Как сказал один мудрый человек, новая война началась 10 мая 1945 года. Она будет продолжаться. Меняются лишь формы ведения военных действий. И как раз уголовное дело о геноциде - это важный шаг к укреплению суверенности, сохранению исторической памяти, важный этап в борьбе с героизацией нацизма. Это нужно не только нынешнему поколению, но и тем, кто будет завтра жить на белорусской земле.