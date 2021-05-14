Л. Гладкая о массовом захоронении жертв фашизма в Логойском районе в проекте "Площадка"

Людей приводили сюда, заставляли раздеваться, ложиться в ямы друг на друга и стреляли в спину. Результаты первичного осмотра места происшествия говорят именно об этом.

Исследования установят количество погибших, пол, возраст, время захоронения, причину смерти Специалисты говорят, что рвы выкапывались глубиной до пяти метров. Значит, страшных находок будет еще много. Выяснить правду помогут экспертизы. Мы узнаем количество захороненных людей, пол, возраст, возможно, время захоронения, механизм образования повреждений. Узнаем точную причину смерти.



Когда начались раскопки, считали, что захоронение жертв геноцида находится рядом с установленным еще в 1950-е годы памятником. Однако оно оказалось чуть дальше.



Председатель объединения "Память в сердцах" Дмитрий Имховик рассказал, что памятник в 50-ых установили чудом выжившие братья Косовские. Людей вели на расстрел. Одному парикмахеру удалось пронести бритву, и в какой-то момент он полоснул немца по горлу. Люди побежали, тогда выжили 12 человек. Братья Косовские потом воевали в партизанском отряде, на фронте, а после войны поставили вот этот памятник. Недавно при раскопках рядом с ним были найдены только останки мужчины, женщины и ребенка. Стало понятно, что памятная плита установлена символически, а само захоронение может быть чуть дальше.



А вот что было до расстрела. По словам Дмитрия Имховика, в августе 1941 года на Логойщину приехал Гиммлер. 15 числа он приказал подручным расстрелять 100 евреев. В Минском гетто расстреляли, но он сказал, мол, так тяжело эсэсовцам, надо придумать что-то другое.

Есть предположение, что в Логойском районе отрабатывали метод уничтожения людей, который затем использовали в Бабьем Яру под Киевом и под Харьковом Так вот, полагают, что в районе отрабатывался метод уничтожения людей, который затем был использован в Бабьем Яру под Киевом и Харьковом.



Белорусская земля усеяна телами жертв фашизма.

С 2015 г. проведено более 300 экспертиз по фактам обнаружения захоронений мирных жителей и военных С 2015 года уже проведено более 300 экспертиз по фактам обнаружения воинских захоронений и захоронений мирных жителей.



Когда стало известно о возбуждении уголовного дела, в прокуратуру стали обращаться из всей Беларуси. Люди рассказывают о трагедиях своих семей, сообщают об услышанном от кого-то. Просят расследовать эти зверские преступления, назвать имена убийц и истязателей.

Геноцид белорусского народа был. Сейчас собирают доказательную базу по преступникам, которым удалось избежать наказания Геноцид белорусского народа был. Сейчас специалисты собирают доказательную базу по всем фактам, по преступникам, которым удалось избежать наказания. Убийства наших земляков, издевательства и пытки в лагерях смерти и гетто, массовый угон гражданского населения в немецкое рабство - всему этому будет дана правовая и моральная оценка. Не будет белых пятен в нашей истории.

