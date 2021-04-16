Л. Гладкая в рубрике "Площадка" о важности недопущения реабилитации нацизма

Все эти вопросы как нельзя кстати. В едином мнении об этом сегодня сходятся эксперты, представители власти, да и в целом граждане нашей страны. В 2020 году мы столкнулись с попыткой разрушить страну и переписать нашу историю. Под флагами пособников Гитлера, которые развевались, когда сжигали наши деревни в годы Великой Отечественной, сегодня нам пытаются навязать исторически чуждую идеологию.



Но над памятью наших дедов и прадедов - воинов-освободителей - мы глумиться не позволим. И для этого должен быть и правовой механизм. Кроме того, Генпрокуратура возбудила уголовное дело по факту геноцида белорусского народа в годы Великой Отечественной.



Ведь те западные государства, которые когда-то были причастны к массовому уничтожению наших соотечественников, сегодня снова пытаются посягнуть на суверенитет и территориальную целостность нашей страны. Не позволим - убеждена наш колумнист Людмила Гладкая. В эфире - авторская рубрика "Площадка".

Среди героев моих публикаций было много таких людей, как Евгения Максимова - участница Тарасово-Ратомского подполья, партизанская связная. Она носила в Минск листовки, вербовала и переводила в лес подпольщиков, доставала лекарства, тайно оформляла людям аусвайсы. В 1943-м ее арестовали. Она перенесла 23 дня пыток. Избиения, допросы. Однажды ее отвели в подвал, раздели, лили под ноги ледяную воду. Был февраль, ступни примерзали... Били, пока не теряла сознание. Потом была дорога смертников: людей в душегубке убивали газом. Тела выгружали в ямы и возвращались за новыми жертвами.



Вспомните тысячи уничтоженных деревень. Людей, которые не сгорели заживо, не погибли от пуль, добивали топорами. Даже деток, которым была неделя от роду.



Убивали не только под нацистской свастикой, но и под бело-красными тряпками, с которыми сегодня некоторые так весело "гуляют", устраивают фотосессии у монумента Победы.

