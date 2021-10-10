Л. Гладкая в рубрике "Площадка" об информационных диверсиях и противоядии

Кто не работает, тот ест. Помните крылатую фразу из советского кинематогрофа? Но то комедия - в реальной жизни все, разумеется, по-другому. Однако искажать прописные истины - тренд современных политтехнологий. И поддается на манипуляции в первую очередь поколение NEXT.



Оказалось, что с нашей молодежью работают давно и системно. Результат мы видели в прошлом году, когда в вузах срывали занятия, оскорбляли педагогов, призывали бастовать. Когда накачанные нужными идеями студенты выходили на улицы, блокировали дороги.Зачем с кем-то воевать, если можно воспитать детей врага. Как тебе надо. Простой и проверенный инструмент, которым руководствуются последователи методичек Шарпа. Беларусь прочувствовала это на себе.





Людмила Гладкая в рубрике "Площадка" об информационных диверсиях и противоядии. Из-за возрастных особенностей, неопытности, эмоциональности именно молодежь во всем мире втягивают в протестное движение. Ее легко накачать нужными идеями, обмануть и заставить делать то, что нужно. В прошлом году группы студентов срывали занятия, оскорбляли педагогов, призывали бастовать, блокировали дороги... Среди них были подготовленные провокаторы. Главное - с нашей молодежью работают давно и системно.







Агрессивные информационные атаки на студенчество правоохранители заметили в конце августа 2020-го

Особенно агрессивные информационные атаки на студенчество правоохранители заметили в конце августа 2020-го. Об этом мне рассказали в ГУБОП. Именно тогда учащихся и работников ведущих вузов активно призывали к забастовкам, маршам, выходу из БРСМ, подписанию петиций, созданию стачкомов. Молодежь пытались уберечь от незаконных поступков, разъясняли последствия. И в вузах удалось существенно сбить опасные настроения. Акции, которые проходили, были не такими масштабными, как хотелось бы организаторам, и, как выяснилось, отдельным учителям. Одна вместо лекций схватила плакат - и на баррикады. Другой скакал кузнечиком, поддерживая нарушения.

В Сети появлялись видеозаготовки. На одном видео студенты требуют от университета публично заявить об отношении к выборам, организовать новые, освободить политзаключенных. То есть, понятно. Это, кстати, при поддержке мошеннических инициатив. До этого было аналогичное видео от некоторых педагогов. Чему они учили детей? Педагог должен воспитывать и давать знания, а не строить интриги.

Повестка для молодежной среды формировалась до августа 2020 года. Через разные мероприятия и инициативы, вроде ЗБС (студенческая коалиция, цель которой - цитата: "консолидация белорусского студенчества для возрождения принципов демократичности"). ЗБС появился в Беларуси в 1990 годах. Потом стала тише. Ближе к выборам-2020 была создана сеть чатов в телеграм для основных вузов. Все группы связаны между собой, их админы общались в общем чате. Они верили в безнаказанность. Мол, все будут заняты предприятиями и другими важными вопросами, а на студентов внимания не обратят. Не станут задерживать, простят, не накажут.

Специально под выборы был создан и так называемый молодежный блок. Под предлогом выдвижения кандидатов в парламент активно формировал настроения недовольства в разных социальных группах. Проводились лекции, курсы, использовалась на первый взгляд неполитическая тематика - закон об отсрочках, распределение студентов, легализация наркотиков, наркостатьи… Постепенно в движение втягивали все больше людей, а с какого-то момента начали навязывать нужную повестку. "Почему бы не послушать лекцию?" - думали студенты, даже не подозревая, что их готовят к протестам.





Марш студентов планировался, обсуждался маршрут, координировались действия

Марш студентов, когда вышел один вуз, по пути "цепляя" другие, тоже планировался, обсуждался маршрут, координировались действия. В потоке мелькали символы университетов. Это было нужно для картинки, важно было показать, что студенчество едино и оно против. Против чего? Ответа нет. В аудитории тоже врывались не случайные люди, а сформированные группы. Да, работали они исключительно на публику. До кабинетов руководства вузов с вопросами и предложениями не дошли. Постеснялись. Словно диверсионные группы на митингах работали и те, кто учился, к примеру, в Польше, Литве. Возможно, они и составляли костяк студентов-мятежников.