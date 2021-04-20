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Л. Коршун: Журналистика должна быть более агрессивной
В журналистике нужен более агрессивный посыл, и тогда она может воздействовать на людей. Сегодня в медиаполе огромные потоки информации и все красивое и приглаженное никому не интересно. Такое мнение в эфире программы "Скажинемолчи" на телеканале "Беларусь 1" высказала генеральный директор информационного агентства "Минская правда". По словам Ларисы Коршун, СМИ сегодня должны отражать реальную и, самое главное, объективную картину происходящих событий в стране. А потому обновленный закон о массовых мероприятиях, где четко регламентирована и работа журналистов, в первую очередь направлен на сохранение конституционного строя и реальное уравнивание в правах журналистов как государственных, так и негосударственных медиа.
Более 400 журналистов госСМИ столкнулись с буллингом
Лариса Коршун рассказала и о травле, с которой столкнулись журналисты со стороны деструктивно настроенных граждан в поствыборный период. Отметим, буллингу после событий августа подверглись более 400 журналистов госСМИ.
Полный выпуск программы смотрите здесь.
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