Международная физическая олимпиада принесла белорусам золото и четыре бронзы

Международная физическая олимпиада, которая прошла в Тель-Авиве, принесла белорусам золото и четыре бронзы. Обладателем высшей награды стал выпускник гимназии Борисова Евгений Дедков. Всего в интеллектуальных соревнованиях принимали участие более 360 учащихся из почти 80 стран. Каждое государство представляла сборная из пяти эрудитов моложе 20 лет.