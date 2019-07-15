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Международная физическая олимпиада принесла белорусам золото и четыре бронзы

Международная физическая олимпиада, которая прошла в Тель-Авиве, принесла белорусам золото и четыре бронзы. Обладателем высшей награды стал выпускник гимназии Борисова Евгений Дедков. Всего в интеллектуальных соревнованиях принимали участие более 360 учащихся из почти 80 стран. Каждое государство представляла сборная из пяти эрудитов моложе 20 лет.

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