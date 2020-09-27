Л. Перлов: Вас ждут до тех пор, пока вы тратите в наших странах свои деньги

Очередные обещания стран Прибалтики в духе "заграница вам поможет"оказались невыполнимы. Литовский сейм не стал принимать поправки, которые упростили бы открытие счетов для белорусских компаний. А Латвия заявила, что тех, кто действительно собирается перенести туда свой бизнес, ждет глубокая проверка на лояльность к новой родине. Становится понятно, белорусов в Европе никто не ждет. Вот мнение латышского политолога.



