Л. Рагельскис: Инфраструктура для мигрантов в Литве практически отсутствует

Инфраструктура для мигрантов в Литве практически отсутствует, поэтому литовские политики особенно озаботились этой проблемой сейчас и пытаются использовать ее в своей пропаганде с выгодной стороны. Таким мнением поделился блогер из Литвы Лауринас Рагельскис. По факту на охрану границ направляются очень большие деньги, и, конечно, это еще одна возможность их получить, например, для строительства той же стены. Хотя поможет ли это - вопрос открытый, ведь в первую очередь проблему на ровном месте создают сами политики из-за отсутствия опыта управления и толковой организационной работы.

