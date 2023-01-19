В минском суде рассматривают "дело Весны"

В суде Ленинского района г. Минска продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении руководителя "Весны" Александра Беляцкого и его заместителей - Валентина Стефановича и Владимира Лабковича, передает "Беларусь сегодня".

Четвертый обвиняемый, Дмитрий Соловьев, вовремя удрал в Польшу, поэтому вместо него в судебных заседаниях, в рамках специального производства, участвует адвокат.

Допросив всех свидетелей и огласив показания тех, кого допросить не представлялось возможным, суд приступил к оглашению письменных материалов дела. А это сотни страниц с расписками, отчетами, проектами, в которых фигурируют суммы финансирования, поступавшего в "Весну" из иностранных фондов и организаций. 92 тысячи евро, 47 тысяч долларов, 118 тысяч долларов, 800 тысяч шведских крон, 25 тысяч евро … Мелькают, конечно, и цифры поскромнее, это, конечно, в расписках о получении денег рядовыми сотрудниками "Весны". Судя по суммам, не баловали обвиняемые своих подчиненных большими зарплатами. Хотя, учитывая, что это всего лишь часть финансовых документов, возможно и рядовые сотрудники не были обижены зарплатами.

А еще в материалах дела сотни страниц переписки между обвиняемыми, их подчиненными, представителями донорских организаций. Вполне очевидно, что у следственных органов был доступ к соцсетям, компьютерной технике и документации центра за много лет его работы. Понимают это и обвиняемые, и их подельники, которые успели уехать из Беларуси. Поговаривают, что среди поредевших сотрудников центра, проживающих за границей, но все еще пытающихся изображать из себя "Весну", началась паника и поиск врагов и агентов в своих рядах.

В принципе, ничего нового. Паранойя по поводу поиска стукачей и агентов КГБ перманентна во всех оппозиционных структурах. Но сейчас она с новой силой накрывает остатки "Весны". Подлил масла в огонь и государственный обвинитель.

В ходе оглашения письменных материалов дела прозвучали данные, которые взялся опровергать Лабкович. Старался, опровергал, пока государственный обвинитель не уточнил, что Лабкович добровольно передал следователям "явки и пароли", которые и способствовали получению документов, о которых шла речь, так чего теперь опровергать-то …

Если бы в этот момент в зал ударила молния, она бы не произвела такого эффекта. Беляцкий одарил своего подчиненного Лабковича таким взглядом, что за судьбу Лабковича стало слегка тревожно. Вот не зря все-таки обвиняемые в наручниках.

Но все эти злобные взгляды очень забавны, ведь, судя по всему, свои пароли слили следователям многие весновцы, не только Лабкович. Не исключено, что и подельники, сидящие рядом с Лабковичем, в том числе.

Но Беляцкому очень важно изображать возмущение, ведь вдруг государственный обвинитель откроет еще пару "тайн", которые подорвут и так уже сильно подмоченную репутацию самого Беляцкого. Тогда хотя бы грозные взгляды помогут его "поклонникам" все еще верить, что Беляцкий был не в курсе и он все-таки чист и непорочен. Так себе обоснование, конечно. Но особой разборчивостью "группе поддержки" страдать не приходится. С каждым заседанием все очевидней, что пьедестал, на который воздвигли Беляцкого его сторонники, шатается и скоро окончательно обрушится.