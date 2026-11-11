Лаборатория вместо рудника: как в Беларуси выращивают искусственные алмазы

Порядка 15 стран умеют в промышленных масштабах либо в лабораторных условиях выращивать искусственные синтетические алмазы.

Для чего ученые выращивают подобные алмазы, какие технологии для этого применяются и как себестоимость их производства соотносится с ценой натуральных аналогов, рассказали эксперты в ток-шоу "Экономическая среда".

quote Беларусь входит в топ-10 стран по выращиванию искусственных алмазов. Олег Игнатенко, заместитель генерального директора по научной и инновационной работе ГО "НПЦ НАН Беларуси по материаловедению"

Занимаются производством драгоценного камня лабораторно по весьма банальной причине - бриллиантов мало и на всех их не хватает. Помимо этого, возникает вопрос цены.

Розовый природный бриллиант хорошей огранки и качества по стоимости может доходить до 2-2,5 млн долларов за карат.

Отличаются бриллианты не только каратом и объемной массовой величиной, но и параметрами и качеством огранки. К слову, цвет напрямую влияет на стоимость камня.

"Непрофессионал в изделии натуральный и синтетический камень не отличит. Определить на глаз это фактически невозможно, зато он различим в цене. Так, розовый бриллиант стоит 2,5 млн долларов, а синтетический от этой цены 2-4 %. Это почти два порядка разницы", - отметил Олег Игнатенко.

Синтетический алмаз - представитель сверхтвердых материалов, которые используются в инструментальной и ювелирной промышленности, микроэлектронике.

Качество синтетических алмазов сопоставимо с природными.

Экономика производства бриллиантов из натуральных и синтетических алмазов открывает поле для деятельности мошенников, которые могут искусственные камни выдавать за натуральные и реализовывать их по полной стоимости. Но заверим, что в Беларуси пристально следят за продажей ювелирных изделий.

"В белорусском законодательстве закреплены стандарты СТБ 1232-2000 "Изделия ювелирные из драгоценных металлов. Общие технические условия", которые регламентируют порядок заполнения бирки. На все вставки, имеющиеся в изделии, дана в той же самой бирке ссылка на технические условия или ГОСТы. Если в ювелирном изделии закреплен бриллиант, в документе будет его аббревиатура, форма огранки, его качественные характеристики, масса в каратах. В граммах указывают только синтетику. При этом будет ссылка на технические условия (ТУ) для бриллиантов ", - подчеркнул заместитель генерального директора по производству ОАО "Гомельское ПО "Кристалл" - управляющая компания холдинга "КРИСТАЛЛ-ХОЛДИНГ" Юрий Дедов.

Главное фото: magnific.om