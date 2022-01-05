Лабораторию идентификации товаров открыли в Брестском государственном техническом университете
Студенты в Бресте создают роботов, которые помогают защитить белорусские товары от подделки. Лабораторию идентификации открыли в техническом университете. На каждый йогурт, сметану или творог техника наносит уникальный DataMatrix-код. Покупатель может отсканировать его с помощью мобильного телефона и узнать подробную информацию о продукте. Например, состав, сроки годности, бренд и даже материал, из которого сделана упаковка. В лаборатории построили прототип производственной линии. Роботы сами упаковывают, сканируют и укладывают товар.
Аппаратно-программный комплекс позволяет снизить в первую очередь на производстве человеческие ошибки, снижает экономические затраты, и позволяет, чтобы все было прозрачно в рамках государственной системы.
Такая лаборатория с таким набором компетенций и выполняемых функций единственная в стране. Она решает очень важные государственные задачи. А в перспективе у нас в университете создание еще шести лабораторий. На этой площадке создается мультидисциплинарный кластер, который будет объединять машиностроение, робототехнику, IT-технологии, строительство.
Уже в ближайшее время разработки лаборатории внедрят на производствах молочной отрасли Беларуси.