Сегодня в Минздраве прокомментировали ситуацию в оздоровительном центре "Лесная поляна". Из-за регистрации там случаев COVID-19 у детей в Сморгонь выехали специалисты ведомства. Они проводят эпидемрасследование. Так, все пациенты с коронавирусом выявлены. Проведено тестирование и всех контактов. Течение болезни у большинства проходит бессимптомно. Дети находятся под наблюдением специалистов, кому необходимо назначено лечение. В центре проводится комплекс санитарных мероприятий.

