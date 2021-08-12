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В Минздраве прокомментировали ситуацию в оздоровительном центре "Лесная поляна"

Сегодня в Минздраве прокомментировали ситуацию в оздоровительном центре "Лесная поляна". Из-за регистрации там случаев COVID-19 у детей в Сморгонь выехали специалисты ведомства. Они проводят эпидемрасследование. Так, все пациенты с коронавирусом выявлены. Проведено тестирование и всех контактов. Течение болезни у большинства проходит бессимптомно. Дети находятся под наблюдением специалистов, кому необходимо назначено лечение. В центре проводится комплекс санитарных мероприятий.

Ситуация на контроле Гродненского облисполкома и Министерства здравоохранения.


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