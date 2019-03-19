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Лагерь смерти "Озаричи". История трагических дней
19 марта 44 года лагерь смерти "Озаричи" оказался на переднем крае обороны. 50 тысяч человек стали заслоном между наступающими частями Красной Армии и немецкими позициями. Войска вермахта превратили лесные болота в Гомельской области в полигон для бактериологического оружия. О преступлении против мирного населения - Елена Бормотова.
Фотографии, сделанные 19 марта 44 года, сразу после освобождения лагеря смерти "Озаричи". Их авторы - военные фотокорреспонденты Альперин и Кекало. Это практически все фотосвидетельства о жутком преступлении вермахта.
Уже завтра эти фотографии можно будет увидеть в Музее истории Великой Отечественной войны. Там откроется выставка "Озаричи. Трагедия мирного населения Беларуси". 50 тысяч человек были заражены тифом. Стариков, женщин и детей использовали как бактериологическое оружие.
Людей содержали под открытым небом, без каких-либо помещений. Не кормили, не оказывали никакой медицинской помощи. Люди умирали тысячами.
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