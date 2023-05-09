Лариса Бибик о защитниках Брестской крепости: Кажется, они по-прежнему ведут бой за наше будущее

По всей стране к местам памяти сегодня приходят потомки победителей в знак благодарности за священный подвиг и нашу свободу.

Легендарная Брестская крепость - одна из первых приняла удар врага. При этом фашисты рассчитывали захватить ее за несколько часов. Цитадель продержалась больше месяца. Подвиг не сломленных духом защитников стал примером и для всех, кто тогда защищал Родину, и для будущих поколений.

Беларусь помнит своих героев и никогда не забудет. Мария Тройнич побывала в знаковом месте для каждого белоруса.

Почему подвиг защитников цитадели называют нравственной опорой белорусов всех поколений.





Ученый секретарь мемориального комплекса "Брестская крепость-герой" Лариса Бибик рассказывает, что в Брестской крепости земля особая. Поэтому сюда едут и едут не одно десятилетие.

"И те, кто сражался в Брестской крепости, кто погиб здесь и кто умер в послевоенные годы - они, мне кажется, по-прежнему ведут свой бой. Но теперь уже бой за наше будущее, чтобы мы не просто охраняли их покой и то, что они добыли, а чтобы мы могли сформировать поколение граждан, которое тоже будет сильно. Не дай бог, в военных событиях, а в созидании, в совершенствовании. Вот это была бы, наверное, их мечта - самая большая", - с уверенностью говорит Лариса Бибик.

9 мая в Брестскую крепость устремляются десятки тысяч людей из разных уголков мира. Их объединяют похожие эмоции: гордости, благодарности за подвиг.





"Брестская крепость - это фортификационное сооружение, здесь мощные стены. Но, наверное, сильнее самих этих стен был дух тех, кто здесь держался. И это до сих пор нас восхищает, и некоторые из наших посетителей задают вопрос: "А смогли бы мы так?". И конечно, нельзя сказать сразу "Да, смог бы", - считаетученый секретарь мемориального комплекса. - Потому что только оказавшись в таких сложнейших условиях, когда нужно делать правильный выбор, нужно на что-то опираться, когда у людей есть эта основа, человек знает, за что он должен эти испытания выдержать и знает во имя чего".

Часть средств, собранных на республиканском субботнике, пойдет на реконструкцию одной из казарм 125-го стрелкового полка. А что именно происходило на этом месте Кобринского укрепления в первые часы войны?

"Каждый участок Брестской крепости - это особая страница обороны. За первые полчаса по крепости было выпущено 5 тысяч различного рода снарядов, мин. И остается только предположить, что содрогалась вся земля. Но 125-й стрелковый полк сделал все возможное, что можно было сделать в тех условиях", - с уверенностью говорит Лариса Бибик.

Лариса Григорьевна Бибик, почти 40 лет работает в мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой". Но каждый День Победы вызывает у нее особые чувства. С какими мыслями она обращается к защитникам цитадели в этот праздник?



