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Лариса Долина с теплыми пожеланиями белорусам
Главней всего - погода в доме! Продолжаем принимать поздравления. С теплыми пожеланиями Лариса Долина.
Я поздравляю всех телезрителей, которые смотрят телеканал «Беларусь1» с наступающим Новым годом. Для всех он был разным и для меня тоже, но положительного и позитивного было очень много, чему я бесконечна рада. Я хочу пожелать вам, чтобы Новый год озарился новыми достижениями, чтобы все, что вы задумали, сбылось, чтобы вы и ваши близкие были здоровы и счастливы. Если кто-то еще не влюбился - желаю влюбиться. Счастья бесконечного! С наступающим Новым годом, будьте здоровы, берегите себя и своих близких. С праздником!
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