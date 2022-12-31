Лариса Долина с теплыми пожеланиями белорусам

Я поздравляю всех телезрителей, которые смотрят телеканал «Беларусь1» с наступающим Новым годом. Для всех он был разным и для меня тоже, но положительного и позитивного было очень много, чему я бесконечна рада. Я хочу пожелать вам, чтобы Новый год озарился новыми достижениями, чтобы все, что вы задумали, сбылось, чтобы вы и ваши близкие были здоровы и счастливы. Если кто-то еще не влюбился - желаю влюбиться. Счастья бесконечного! С наступающим Новым годом, будьте здоровы, берегите себя и своих близких. С праздником!

Лариса Долина, российская певица