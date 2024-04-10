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Чартерная "Ласточка" свяжет Минск и Москву

Между Москвой и Минском прорабатывается запуск чартерных скоростных поездов "Ласточка".

Республиканский союз туристической индустрии изучает этот вопрос совместно с Российскими железными дорогами. В открытии этого сообщения особенно заинтересован бизнес, отметили в организации.

Дальнейшее взаимодействие по этому вопросу стороны обсудят на российско-белорусском туристическом конгрессе, который в скором временипройдет в Минске.

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