Чартерная "Ласточка" свяжет Минск и Москву

Между Москвой и Минском прорабатывается запуск чартерных скоростных поездов "Ласточка".

Республиканский союз туристической индустрии изучает этот вопрос совместно с Российскими железными дорогами. В открытии этого сообщения особенно заинтересован бизнес, отметили в организации.