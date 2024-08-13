Латвия продолжает укреплять границы с Беларусью, для этого Литва выделила в помощь целых 9 пограничников

Страны Балтии без устали укрепляют границы с Беларусью. При этом ничего у них, судя по всему, не получается. Постоянно обнаруживаются слабые места.

Недавно Латвия запросила даже помощь у Литвы. В Вильнюсе, безусловно, в такой беде не могли не поддержать Ригу и выделили ей 9 пограничников. Можно было, конечно, промолчать нашим соседям о таких грандиозных перегруппировках, но разве в деле сдерживания Минска бывают мелочи? Вникнем в тему вместе с автором проекта "Диспозиция".

Жаль, конечно, Латвию. Никто не спорит, это, безусловно, балтийский лидер и тигр, но даже ему силенок не хватает. Не может Латвия сдержать такого свирепого зверя, как Минск. Того гляди, лопнет в нескольких местах граница. И грянут варвары-белорусы. Но не бросают друзья в беде, не такие они в цивилизованном мире. И на помощь мощно ринулся грудью вперед Вильнюс. Выделил Риге дополнительные ресурсы для охраны границы с Беларусью. Спонсировал в будущее. Девять пограничников отправляются из Литвы в Латвию, прямо на рубежи добра и зла. И грянул гром, как говорится.

"Мы направляем наших пограничников на помощь латвийским коллегам", - заявила глава МВД Литвы Агне Билотайте.

Отдельно подчеркивается, что в состав подразделения входит кинолог с собакой. Что тут скажешь? Как в такое поверить? Все можно перенести, все стерпеть ради демократии, но чтобы животное опасности подвергать. Надо полагать, действительно критическая ситуация на границе сложилась.

Самое поразительное, что факт сей о девяти смельчаках, почти самураях, вошел в новостные ленты с подачи официального Вильнюса. Известие, безусловно, должно было ошеломить общественность, подчеркнуть серьезность обстановки. Но как-тоне очень соответствуют цифры масштабу заявленной трагедии. Злой, захватнически оскалившийся Минск, режим, вознесший булаву, и девять силовиков на усмирение. Конфуз, однако, вышел. Покраснели политтехнологи. А что сделаешь? На месте угрозу гражданам показать? Так Беларусь и так безвиз ввела, тут, наоборот, шлагбаумы собственному населению власти Балтии ставят. Всячески предостерегают от поездок и напрямую препятствуют. В общем, решили новость замять, тему закрыть. Но слов из песни не выкинешь. Давно ведь известно, что якобы защита Европы от Беларуси - уже жизненно необходимое условие для стран Балтии, зависимость, чуть не единственный источник дохода. Но чтобы так грубо работать. Совет на будущее - усиливать границу с Беларусью сразу тысяч на 20-30. Тут и к налогоплательщику западному апеллировать можно, истребовать сумму круглую. А что на 9 человек выпросишь?

Однако не все так комично с границами в наши дни, что отчетливо понимают в Беларуси. Достаточно взглянуть на Курскую область. Здесь не 9 человек применили. Киев задействовал достаточно крупные силы и фактор внезапности. Нивелировать его россиянам пришлось за счет оперативной переброски частей. Мобильность в наши дни - обязательный компонент обороны. Если полыхнет, то не там, где ждешь. Поэтому военные и тренируютсяво что бы то ни сталововремя оказаться на нужном направлении. С ветерком в горячий час проехать не получится, а значит, перемещаться подразделения учатся, когда разрушены дороги и мосты. Одна из подобных тренировок прошла недавно на Днепре, где войска на другой берег переправляли понтонеры.

Мост можно уничтожить, паром тоже в теории можно подорвать, но он состоит из множества речных звеньев. Береговые звенья можно перевести в более узкие, 20-тонные, заменить их. В том числе для этих целей у нас есть мотористы, которые помогают нам передислоцировать звенья. В целом понтонная переправа служит для более упрощенной передислокации с одного берега на другой. Арсений Смирнов, понтонер понтонно-мостового батальона 188-й гвардейской инженерной бригады Вооруженных Сил Беларуси